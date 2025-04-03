В Азербайджане перевернулся бензовоз

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на участке автомобильной дороги Баку-Губа, проходящем по территории Сиязаньского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.

К месту происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на дороге потерял управление и перевернулся бензовоз DAF с 39 тоннами топлива в прицепе, в результате разлива топлива на территории возникла угроза взрыва и пожара.

В настоящее время пожарными принимаются меры по устранению угрозы взрыва и пожара.