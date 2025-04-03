https://news.day.az/society/1741785.html В Азербайджане перевернулся бензовоз - ВИДЕО На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на участке автомобильной дороги Баку-Губа, проходящем по территории Сиязаньского района. Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС. К месту происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В Азербайджане перевернулся бензовоз - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на участке автомобильной дороги Баку-Губа, проходящем по территории Сиязаньского района.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.
К месту происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на дороге потерял управление и перевернулся бензовоз DAF с 39 тоннами топлива в прицепе, в результате разлива топлива на территории возникла угроза взрыва и пожара.
В настоящее время пожарными принимаются меры по устранению угрозы взрыва и пожара.
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