Премьер Дании прибыла в Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прибыла в столицу Гренландии Нуук.

Как сообщает Day.Az, это ее первый визит после заявлений Дональда Трампа о возможной покупке Гренландии и визитов высокопоставленных американских представителей, включая вице-президента Джей Ди Вэнса.

Во время визита Фредериксен планирует встретиться с новым премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном. Последний ранее четко дал понять: "Гренландия не принадлежит никому, и сама решает свою судьбу".

Визит Фредериксен, который продлится до пятницы, вызвал смешанную реакцию в Нууке. Нильсен приветствовал ее приезд, но председатель Социал-демократической партии Siumut Вивиан Моцефелдт, отвечающая за внешние дела, считает визит неуместным, так как новое правительство еще не было формально утверждено парламентом Гренландии. "Я здесь, чтобы поддержать Гренландию в непростое время", - заявила премьер-министр. Она подчеркнула важность политического единства на фоне внешнего давления.

Некоторые гренландцы скептически настроены, полагая, что сопротивляться США будет сложно.

"Думаем, что через два месяца над Гренландией будет развеваться американский флаг", - говорят жители острова.

По данным Washington Post, Вашингтон рассматривает возможность приобретения острова и оценивает стоимость управления территорией и ее ресурсами. Согласно некоторым источникам, США готовы предложить гренландцам сумму, превышающую нынешние дотации от Дании - порядка 6 миллиардов крон (870 миллионов долларов).