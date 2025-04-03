В Индии разбился истребитель "Jaguar"

Истребитель "Jaguar" индийских ВВС потерпел крушение в штате Гуджарат 2 апреля, один из пилотов успел катапультироваться, сообщает PTI со ссылкой на суперинтенданта полиции Премсуха Делу, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

По словам представителей полиции, при выполнении учебной миссии истребитель упал в открытом поле в деревне Суварда, в 12 км от города Джамнагар. После аварийной посадки самолет загорелся. Причина крушения пока не установлена.

"Один пилот благополучно катапультировался перед крушением, другой до сих пор числится пропавшим без вести", - уточнил Делу. Полиция и пожарные прибыли на место и начали поиски пропавшего пилота. Спасенный пилот был доставлен в больницу для лечения.