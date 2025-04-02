https://news.day.az/world/1741617.html В Индонезии проснулся вулкан - ВИДЕО В Индонезии проснулся вулкан Марапи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Столб пепла поднялся на высоту более 3,2 км над уровнем моря. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Индонезии проснулся вулкан - ВИДЕО
В Индонезии проснулся вулкан Марапи.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Столб пепла поднялся на высоту более 3,2 км над уровнем моря.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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