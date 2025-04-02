В Индонезии проснулся вулкан

В Индонезии проснулся вулкан Марапи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Столб пепла поднялся на высоту более 3,2 км над уровнем моря.

Представляем вашему вниманию данное видео: