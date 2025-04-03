В США пригрозили Ирану

США планируют завершить военные операции в Иране до сентября.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета "Daily Express" со ссылкой на источники в администрации США.

"Если Иран не согласится на ядерное соглашение и не начнет отменять свою программу, он "исчезнет до сентября", - отмечает издание.