https://news.day.az/world/1741620.html В США пригрозили Ирану США планируют завершить военные операции в Иране до сентября. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета "Daily Express" со ссылкой на источники в администрации США. "Если Иран не согласится на ядерное соглашение и не начнет отменять свою программу, он "исчезнет до сентября", - отмечает издание.
В США пригрозили Ирану
США планируют завершить военные операции в Иране до сентября.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета "Daily Express" со ссылкой на источники в администрации США.
"Если Иран не согласится на ядерное соглашение и не начнет отменять свою программу, он "исчезнет до сентября", - отмечает издание.
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