Генеральный секретарь ОПЕК направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву..
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
Передаю Вам и Вашей семье искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан.
Рамазан, являющийся символом духовного подъема и отмечаемый с чувствами радости, благодарности и щедрости, имеет важное значение с точки зрения укрепления связей между семьями, друзьями и более широкими общинами.
Желаю, чтобы Всевышний Аллах ниспослал Вам и Вашим близким здоровья, счастья, благополучия и мира.
От имени всего коллектива Секретариата ОПЕК еще раз поздравляю Вас с праздником Рамазан.
Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.
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