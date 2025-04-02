Опубликованы итоги борьбы с контрабандой и наркотрафиком в Азербайджане за март

В марте 2025 года Государственная пограничная служба Азербайджана продолжила усиленную охрану государственной границы, активную борьбу с контрабандой, нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает Day.Az, ссылаясь на информацию ГПС, за месяц было задержано 13 человек за нарушение границы, среди которых четыре гражданина Азербайджана, три - Ирана, два - Афганистана и Пакистана, а также по одному гражданину Шри-Ланки и Турции.

Пограничниками была пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана с использованием двух беспилотников, которые были уничтожены.

В результате борьбы с нелегальной миграцией задержаны пять человек, пытавшихся пересечь границу с поддельными документами.

За нарушение пограничного режима привлечены к ответственности 850 человек.

Кроме того, в рамках борьбы с преступностью было задержано 319 человек, находящихся в розыске, 489 лицам, имеющим запрет на выезд, не позволено покинуть страну, а девяти нежелательным иностранцам был отказано во въезде.

В ходе борьбы с наркотрафиком изъято около 294 кг наркотических средств и более 4 тысяч психотропных таблеток.

Также была предотвращена контрабанда товаров на сумму почти 4 миллиона манатов, включая дронов, пневматическое оружие, лекарства, пиротехнику, алкоголь и сигареты.

Государственная пограничная служба продолжает предпринимать меры для обеспечения надежной охраны границы страны.