В Азербайджане в мае будет 11 нерабочих дней

В мае 2025 года в Азербайджане будут два праздничных дня.

Как передает Day.Az, 9 мая в стране отмечается День Победы над фашизмом, а 28 мая - День независимости.

Оба праздника выпадают на будние дни, и изменения в расписание работы не планируются. Таким образом, в мае будет 11 выходных, включая субботы и воскресенья.