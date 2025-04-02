https://news.day.az/society/1741459.html В Азербайджане в мае будет 11 нерабочих дней В мае 2025 года в Азербайджане будут два праздничных дня. Как передает Day.Az, 9 мая в стране отмечается День Победы над фашизмом, а 28 мая - День независимости. Оба праздника выпадают на будние дни, и изменения в расписание работы не планируются. Таким образом, в мае будет 11 выходных, включая субботы и воскресенья.
В Азербайджане в мае будет 11 нерабочих дней
В мае 2025 года в Азербайджане будут два праздничных дня.
Как передает Day.Az, 9 мая в стране отмечается День Победы над фашизмом, а 28 мая - День независимости.
Оба праздника выпадают на будние дни, и изменения в расписание работы не планируются. Таким образом, в мае будет 11 выходных, включая субботы и воскресенья.
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