Пашинян поздравил мусульман

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Тот факт, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил с праздником Рамазан большую группу глав исламских государств, вызвал нервозность в Армении. В армянских СМИ и соцсетях начались обсуждения и споры. Пользователи напомнили, что Пашинян в последнее время не пропускает ни одного мусульманского праздника и всегда спешит поздравить партнеров. Между тем Эчмиадзин не удостоился его поздравлений ни по каким религиозным датам.

Хотя Пашиняна пытаются обвинить в якобы нелюбви к христианству, на самом деле это тут не при чем. Следует говорить о его нелюбви не к христианству, а к армянской церкви. Все дело в ней, в ААЦ.

Как пишет в панике "Грапарак", Пашинян "поставил перед собой задачу раскопать все мусульманские праздники, даже незначительные, и рассылать поздравительные послания по их случаю, но при этом игнорировать и презирать христианские праздники, разорвать связи с духовенством и не ходить в церковь, будучи лидером первых людей, принявших христианство".

Последнее утверждение особенно понравилось. "Первые люди, принявшие христианство"... Как лидер самого-самого наихристианнейшего народа в мире может игнорировать ААЦ и не ходить в церковь? Непорядок, однако.

Пойдем далее. Газета ставит Пашиняну в укор, что из пяти основных праздников ААЦ он посылает поздравления только по случаю Рождества и Пасхи, остальные же три игнорирует. "Более того, уже несколько лет Пашинян и его группа неверующих вместо того, чтобы посетить церковь и рождественскую мессу, выбирают символическое место для празднования праздника. Они посещают церковь Святого Григория Исповедника в Арагацотнской области и слушают концерт вместо литургии, которую проводит Католикос", - пишет газета.

Можно понять возмущение издания. Пашинян является белой вороной в рядах армянства, целостность которого как нации целиком построена на церкви и преступных постулатах Эчмиадзина. Армянские аналитики не должны путать ААЦ с христианством. Быть против ААЦ - это не значит быть против христианства. ААЦ - это преступная организация, взрастившая идеологию армянского террора, национализма и сепаратизма, поправшая все нормы христианства. У Пашиняна, конечно, свои мотивы не любить католикоса, но главное - это результат.

А еще важнее, что, реагируя на поздравления странам исламского мира от Еревана, армянские паблики в очередной раз показали истинное лицо "толерантности" армянства. Вспомним недавнюю историю, когда Комитет по туризму Армении осторожно попросил владельцев отелей по возможности выделять особые помещения под молельные комнаты для гостей-мусульман. Ведомство просто намекнуло на такую необходимость, учитывая большое число туристов из Ирана и ожидаемый приток из арабских стран. Казалось бы, ну что тут такого? Никто же не предлагает строить при отелях мечети, чтобы журналисты и общественность бились в истерике...