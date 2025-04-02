Какую опасность скрывает курение вейпов?

В последнее время все больше тревоги вызывает распространение среди подростков, употребляющих вейпы, так называемой "попкорновой болезни".

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), это заболевание связано с воздействием диацетила - химического соединения, входящего в состав некоторых жидкостей для электронных сигарет.

По данным экспертов, этот компонент, широко используемый в пищевой промышленности для придания вкуса, безопасен при употреблении в продуктах. Однако его вдыхание вместе с паром вейпов приводит к серьезным повреждениям дыхательной системы.

Основным симптомом болезни становится характерный треск в легких, напоминающий звук лопающегося попкорна. Первые признаки включают сухой кашель, одышку, боли в груди, слабость и повышение температуры. Со временем заболевание прогрессирует, вызывая необратимые изменения в легких.

Как отмечает АПБА, во многих странах уже введены ограничения на использование электронных сигарет: 39 государств полностью запретили их, а еще 82 установили жесткие регуляторные меры. Единственный верный способ избежать негативных последствий - полный отказ от вейпов.