Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ознакомился с Ичеришехер

2 апреля Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер ознакомились с Ичеришехер, внесенным в список объектов всемирного культурного наследия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, прогулка высокого гостя по Ичеришехер началась с ознакомления с историческим памятником архитектуры - Девичьей башней. Президент Германии был проинформирован об истории строительства крепостных стен. Было отмечено, что Девичья башня, возведенная в VII-VI веках до нашей эры, была отреставрирована в XII веке. Памятник цилиндрической формы высотой 28 метров и диаметром 16-16,5 метра состоит из основной башни и примыкающего к ней с южной стороны крупного опорного строения.

Во время прогулки Президент Германии и его супруга были подробно проинформированы о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер", включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, проведенных здесь ремонтно-реставрационных работах и благоустройстве. Отмечалось, что на территории Ичеришехер сохранились уникальные историко-архитектурные памятники разных веков.

Затем высокому гостю была предоставлена информация о Творческом центре Максуда Ибрагимбекова, созданном в память о народном писателе.

Президент Германии также был проинформирован о шедевре средневековой восточной архитектуры, историко-архитектурном памятнике мирового значения Комплексе Дворца Ширваншахов.

Знакомство с Ичеришехер произвело приятное впечатление на Президента Франк-Вальтера Штайнмайера и его жену Эльке Бюденбендер.