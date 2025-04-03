США введут пошлину на весь импорт

США введут пошлину на все импортные товары.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом объявил президент страны Дональд Трамп.

По его словам, базовая пошлина составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. В частности, товары из Европейского союза подорожают на 20 процентов.

Глава Белого дома продемонстрировал табличку, в которой записаны пошлины, введенные государствами в отношении американских товаров, и ответные меры Вашингтона. Отныне продукция из этих стран будет облагаться половинной пошлиной.

До этого американский лидерподписал распоряжение о введении пошлин в размере 25 процентов на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей.