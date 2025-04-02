В Азербайджане отменено постановление о регулировании топливных ресурсов

Отменено постановление Кабинета министров Азербайджана "Об утверждении Правил финансирования, создания, охраны, использования, объема и учета топливных ресурсов".

Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Это Правило регулировало вопросы, связанные с финансированием, созданием, охраной, использованием, объемом и ведением учета топливных ресурсов на предприятиях по производству электрической и (или) тепловой энергии.