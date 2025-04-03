Президент Пакистана заразился коронавирусом

Президент Пакистана Асиф Али Зардари заболел COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на лечащего врача политика Асима Хусейна.

По словам медика, Зардари сдал положительный тест на COVID-19 и был помещен в изоляцию. "В связи с состоянием здоровья президента все встречи с ним строго запрещены", - отметил Хусейн. Он добавил, что за состоянием президента круглосуточно следит медицинская бригада.

Как сообщает телеканал, представители руководства Пакистана, включая премьер-министра Шахбаза Шарифа и спикера Национального собрания Сардара Аяза Садика, уже передали пожелания скорейшего выздоровления главе государства.

Днем ранее местные СМИ сообщили о том, что президент был госпитализирован в городе Карачи.