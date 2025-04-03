Назван объем поставок газа в Европу через TAP

С начала эксплуатации Трансадриатического газопровода (TAP) в Европу поставлено более 45 миллиардов кубометров газа.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.

"Мы обсудили с исполнительным директором TAP Лукой Скьеппати стратегическую роль Южного газового коридора в обеспечении выгодного, надежного и устойчивого энергоснабжения, расширение газопровода TAP, а также вопросы снижения выбросов метана.

Через TAP в Европу было поставлено более 45 миллиардов кубометров газа", - отмечается в публикации.

Отметим, что TAP обеспечивает транспортировку природного газа от границы Греции с Турцией до Юга Италии, предоставляя заинтересованным сторонам возможность поставлять газ в различные страны Европы.

TAP, будучи частью 3500-километрового газового маршрута, пролегающего от Каспийского моря до Европы в рамках Южного газового коридора, предлагает прямой и экономически эффективный путь транспортировки.