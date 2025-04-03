Тренера «Галатасарая» схватили за нос

Наставник турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью после матча Кубка Турции против "Галатасарая" схватил за нос главного тренера соперников Окана Бурука.

Ранее Бурук называл Моуринью "плаксой" из-за того, что испанский журналист жаловался на судейство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, также в концовке матча между игроками "Фенербахче" и "Галатасарая" произошла массовая драка, после которой арбитр показал три красные карточки.

"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" со счетом 2:1 и пробился в полуфинал национального Кубка, где сыграет с "Коньяспором". Во второй паре "Трабзонспор" сыграет с победителем матча "Бешикташ" - "Гезтепе".

4 ноября 2024 года после победы над "Трабзонспором" со счетом 3:2, Моуринью обвинил страну в том, что "вся лига лежит под Галатасараем". В ворота его команды были назначены два, по мнению Моуринью, "неадекватных пенальти". По словам наставника, если бы ему раньше рассказали обо всем происходящем, он бы ни за что сюда не поехал.

Моуриньо практически под руки уводили с поля уводили свист 40 тысяч фанатов.