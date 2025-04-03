Apple столкнулась с гражданским иском

Компания Apple столкнулась с коллективным иском на сумму $5 млрд, поданным в Калифорнии владельцами iPhone. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Истцы обвиняют технологического гиганта в нарушении закона штата о ложной рекламе и других законов о защите прав потребителей. Поводом для иска стало утверждение о том, что Apple намеренно вводит пользователей в заблуждение, создавая впечатление о покупке цифровых электронных книг в приложении Apple Books в бессрочное пользование, в то время как на самом деле потребители приобретают лишь отзывные лицензии на эти произведения.

В поданном иске утверждается, что Apple обязана удалять цифровые книги и аудиокниги из приложения Apple Books в случае потери лицензии на соответствующий контент. В результате, как отмечается в жалобе, некоторые пользователи неожиданно обнаружили, что приобретенные ими ранее цифровые книги стали недоступны для повторной загрузки, несмотря на то, что за них была уплачена полная стоимость. Истцы заявляют, что Apple удаляет книги без предварительного уведомления и без предоставления какой-либо компенсации.

В иске подчеркивается, что на странице покупки в приложении Apple Books отсутствует ссылка на условия обслуживания или информацию о лицензировании. При этом, для настройки и использования iPhone, iPad, Mac или других устройств Apple, пользователи обязаны принять различные лицензионные соглашения на программное обеспечение компании. Эти соглашения, как указывается в иске, содержат пункт о том, что использование программного обеспечения в связи с учетной записью Apple или другими сервисами Apple означает согласие с применимыми условиями обслуживания, включая "Условия и положения Apple Media Services".

В самих "Условиях и положениях Apple Media Services", на которые ссылаются истцы, указано, что приобретенный контент, как правило, остается доступным для загрузки, повторной загрузки или иного доступа от Apple. Однако, допускается возможность удаления контента из сервисов и его недоступность для дальнейшей загрузки или доступа после покупки, например, в случае утраты Apple прав от поставщика контента на его распространение. В связи с этим, Apple рекомендует пользователям загружать весь приобретенный контент на принадлежащее им устройство и создавать резервные копии для обеспечения непрерывного доступа.

Иск был подан во вторник в окружной суд США в Сан-Хосе. Истцы добиваются возмещения ущерба в размере до $5 млрд, включая в предлагаемую группу потерпевших всех лиц, которые приобрели цифровую книгу или аудиокнигу в магазине Apple Books.