Сколько граждан Азербайджана стали жертвами мин после Второй Карабахской войны?

387 граждан Азербайджана стали жертвами мин после Второй Карабахской войны.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

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