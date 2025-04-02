https://news.day.az/politics/1741545.html Сколько граждан Азербайджана стали жертвами мин после Второй Карабахской войны? 387 граждан Азербайджана стали жертвами мин после Второй Карабахской войны. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х. Новость обновляется С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Сколько граждан Азербайджана стали жертвами мин после Второй Карабахской войны?
387 граждан Азербайджана стали жертвами мин после Второй Карабахской войны.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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