Боб Блэкман поддержал Азербайджан в связи с геноцидом 1918 года

Член Палаты общин парламента Великобритании и глава межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боб Блэкмен выразил поддержку Азербайджану в связи с геноцидом жертв массовой резни, учиненной армянами и большевиками 31 марта 1918 года.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в своей речи в парламенте.

"Недавно была годовщина геноцида азербайджанского народа учиненной армянами, и я уверен, что весь парламент выразит свои соболезнования в связи с этим. Однако на недавно освобождённых территориях Нагорного Карабаха остаются мины, которые буквально разминируются вручную", - сообщил Боб Блэкмен.

В то же время он поднял вопрос о том, какие меры правительство собирается предпринять для поддержки Азербайджана в разминировании этих территорий, чтобы земля могла быть использована для мирных и полезных целей.