Сильный пожар в Сумгайыте

В одном из производственных цехов в городе Сумгайыт вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az, jб этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Cоответствующая информация поступила на горячую линию ведомства "112", после чего на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Сумгайытского городского управления Государственной службы пожарной охраны.

По предварительным данным, огонь охватил участок площадью около 150 квадратных метров в зоне плавильной печи стекольного производства, занимающего 5 000 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание удалось быстро ликвидировать, предотвратив его распространение на остальную часть предприятия.

В результате оперативного вмешательства основные производственные мощности были спасены от огня. Причины пожара устанавливаются.