Игорь Бабушкин поздравил Президента Ильхама Алиева
Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!
Примите уверения в весьма глубоком к Вам почтении и сердечные поздравления по случаю светлого праздника Новруз - одного из самых почитаемых и любимых праздников мира.
Новруз, признанный неотъемлемой частью богатого культурного наследия всего человечества и вобравший в себя традиции взаимоуважения, миролюбия и добрососедства, играет важную роль в укреплении единства и дружбы между народами.
В этот праздничный день желаю Вам, Вашим родным и близким, а также всем жителям Азербайджанской Республики крепкого здоровья, счастья и добра", - говорится в письме.
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