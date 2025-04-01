Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Господин Президент, дорогой Брат.

Рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю благословенного праздника Рамазан.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, долгих лет жизни, Азербайджанской Республике - еще большего прогресса, благополучия и процветания. Молю Всевышнего Аллаха о счастье наших стран и народов, а также исламской уммы благодаря нашим совместным усилиям.

С праздником!"