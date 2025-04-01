Как растущие цены на туры и авиабилеты меняют планы на летний отдых

Мечты о летнем отдыхе за рубежом сталкиваются с реальностью высоких цен на туры и авиабилеты.

Как передает Day.Az, согласно заявлению эксперта по туризму Эльгюна Бабаева, стоимость зарубежных поездок и авиаперелетов увеличилась на 50% по сравнению с последними месяцами.

"Если сравнивать с октябрем-ноябрем прошлого года, то сейчас мы видим рост на 40-50%. Еще пару месяцев назад стандартный тур на двоих стоил 1 000 - 1 800 манатов, а сейчас, за месяц-полтора до поездки, его стоимость увеличилась до 2 500 - 3 000 манатов, что означает рост на 70-80%", - отметил эксперт.

По его словам, большинство туристов (около 70%) предпочитают отдых в Турции, а те, кто ищет более активные впечатления, отправляются в Азию и Европу. Однако Бабаев не исключает дальнейшего повышения цен после апреля.

"Многие бюджетные и стандартные номера в отелях уже забронированы, и теперь туроператоры предлагают более дорогие варианты размещения. Кроме того, повышение цен на авиабилеты также сыграло свою роль - дешевые билеты раскупаются быстро, а в продаже остаются только более дорогие", - добавил он.

Например, сейчас минимальная цена перелета в одну сторону из Баку составляет 130 манатов в Тбилиси, 220 в Стамбул, 250 в Дубай и 320 в Москву. Эксперт советует бронировать туры заранее, чтобы сэкономить до 50% на путешествии.