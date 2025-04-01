Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
Поздравляю Вас с великим праздником весны Наурыз!
Пусть этот весенний праздник укрепит дружбу и единство наших народов, принесет радость и изобилие в каждую семью. Пусть Наурыз, основанный на наших общих ценностях и традициях, принесет благополучие, согласие и процветание нашим странам.
В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, благополучия Вашей семье, а братскому народу Азербайджана - мирной жизни и стабильности", - говорится в письме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре