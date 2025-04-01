https://news.day.az/society/1741229.html В Сальяне задержан наркокурьер - ФОТО Сотрудники Сальянского районного отдела полиции задержали Бахруза Гасанова, который ранее уже имел судимости и подозревается в организации незаконного оборота наркотиков в этом районе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в ходе обысков у Гасанова было найдено и изъято 6 кг марихуаны, героина и метамфетамина.
В Сальяне задержан наркокурьер - ФОТО
Сотрудники Сальянского районного отдела полиции задержали Бахруза Гасанова, который ранее уже имел судимости и подозревается в организации незаконного оборота наркотиков в этом районе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в ходе обысков у Гасанова было найдено и изъято 6 кг марихуаны, героина и метамфетамина.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, а в отношении Б. Гасанова избрана мера пресечения в виде ареста.
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