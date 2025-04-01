https://news.day.az/politics/1741269.html Азербайджан выдвинул специальную резолюцию в рамках ООН, требующую защиты прав жертв мин - ФОТО 1 апреля в Женеве по инициативе и при основном соавторстве Азербайджана в рамках Совета ООН по правам человека был выдвинут проект специальной резолюции, требующей защиты прав жертв мин. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана. Новость обновляется
Азербайджан выдвинул специальную резолюцию в рамках ООН, требующую защиты прав жертв мин - ФОТО
1 апреля в Женеве по инициативе и при основном соавторстве Азербайджана в рамках Совета ООН по правам человека был выдвинут проект специальной резолюции, требующей защиты прав жертв мин.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
Новость обновляется
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