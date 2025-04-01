Азербайджан выдвинул специальную резолюцию в рамках ООН, требующую защиты прав жертв мин

1 апреля в Женеве по инициативе и при основном соавторстве Азербайджана в рамках Совета ООН по правам человека был выдвинут проект специальной резолюции, требующей защиты прав жертв мин.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

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