Даны желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветром

Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана объявила желтое и оранжевое предупреждение из-за сильных ветров, которые ожидаются с 2 по 3 апреля в нескольких районах страны.

Как передает Day.Az, в Нахчыванской АР, Лачыне, Физули, Джебраиле, Шуше, Зангилане, Губадлы, Гяндже, Самухе, Шамкире, Агдаше, Товузе, Агстафе, Газахе, Нефтчале, Сальяне, Сабирабаде, Имишли, Гаджигабуле, Зардабе, Ширване, Шабране, Сиязане, Тертере, Евлахе, Барде, Агдаме, Гёйгёле, Уджаре, Кюрдамире, Гедабее, Бейлагане, Агджабеди, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Масаллы, Джалилабаде, Билясуваре, Саатлы, Астаре и Губе прогнозируется западный ветер со скоростью 13.9-20.7 м/с.

В таких районах, как Кельбаджар, Дашкесан, Нафталан, Гёранбой, Гёйчай, Агсу, Шамахы, Гобустан, Исмайыллы, Огуз, Габала, Шеки, Балакен, Загатала, Гах, Мингячевир, Хачмаз, Хызы и Гусар, скорость западного ветра может достигать 20.8-28.4 м/с.