https://news.day.az/society/1741274.html Хорошая новость для пассажиров электричек - проход через турникеты стал быстрее Увеличено количество турникетов на ряде станций "Азербайджанских железных дорог" (АЖД). Об этом сообщили в АЖД, передает Day.Az. Было отмечено, что на станции Баладжары на Абшеронском кольцевом маршруте созданы новая касса и новый турникетный зал с дополнительными 7 турникетами.
Хорошая новость для пассажиров электричек - проход через турникеты стал быстрее
Увеличено количество турникетов на ряде станций "Азербайджанских железных дорог" (АЖД).
Об этом сообщили в АЖД, передает Day.Az.
Было отмечено, что на станции Баладжары на Абшеронском кольцевом маршруте созданы новая касса и новый турникетный зал с дополнительными 7 турникетами.
На станции Хырдалан турникетный зал был расширен и количество турникетов увеличено с 4 до 9.
На станции Мамедли количество турникетов увеличено с 4 до 10.
На Бакинском железнодорожном вокзале обновлены существующие турникеты и в целом введены в эксплуатацию 34 турникета.
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