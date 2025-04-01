Хорошая новость для пассажиров электричек

- проход через турникеты стал быстрее

Увеличено количество турникетов на ряде станций "Азербайджанских железных дорог" (АЖД).

Об этом сообщили в АЖД, передает Day.Az.

Было отмечено, что на станции Баладжары на Абшеронском кольцевом маршруте созданы новая касса и новый турникетный зал с дополнительными 7 турникетами.

На станции Хырдалан турникетный зал был расширен и количество турникетов увеличено с 4 до 9.

На станции Мамедли количество турникетов увеличено с 4 до 10.

На Бакинском железнодорожном вокзале обновлены существующие турникеты и в целом введены в эксплуатацию 34 турникета.