США намерены облегчить продажу оружия за рубеж

Администрация президента США Дональда Трампа планирует принять указ, который смягчит правила экспорта американской военной техники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает агентство Reuters.

Источники издания заявили, что указ будет аналогичен законопроекту, предложенному советником Трампа по национальной безопасности Майклом Уолцем в прошлом году, когда он еще был членом палаты представителей от Республиканской партии. Указ должен упросить нормы по согласованию сделок о продаже с конгрессом.

По словам источников, администрация Трампа может объявить о данном шаге в ближайшие дни.