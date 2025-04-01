https://news.day.az/society/1741243.html Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан - ФОТО - ВИДЕО 1 апреля при поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось мероприятие по случаю праздника Рамазан. Как сообщает Day.Az, на мероприятии, в котором участвовали семьи шехидов, были прочитаны аяты из Корана, вознесены молитвы за упокой душ шехидов.
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан - ФОТО - ВИДЕО
1 апреля при поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось мероприятие по случаю праздника Рамазан.
Как сообщает Day.Az, на мероприятии, в котором участвовали семьи шехидов, были прочитаны аяты из Корана, вознесены молитвы за упокой душ шехидов.
Далее на мероприятии, организованном при поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры в рамках проекта "Мой сын - герой" группы Fire Land Group, выступили известные деятели искусства Азербайджана.
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