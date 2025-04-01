https://news.day.az/world/1741201.html Песчаная буря накрыла город в Саудовской Аравии - ВИДЕО Песчаная буря накрыла 100-тысячный город Рафха в Саудовской Аравии близ границы с Ираком. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем видео:
Песчаная буря накрыла город в Саудовской Аравии - ВИДЕО
Песчаная буря накрыла 100-тысячный город Рафха в Саудовской Аравии близ границы с Ираком.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем видео:
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