Французская и европейская судебные системы используются для политического давления и устранения оппонентов, а процесс против лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подтверждает этот тренд.

Как передает Day.Az, об этом заявил депутат немецкого парламента от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре, пишет "Лента.ру."

"Здесь явно устраняют потенциального политического конкурента. Судебная система становится инструментом устоявшейся французской и общеевропейской политики", - сказал депутат.

Кроме того, Котре отметил давление со стороны "лево-зеленых" сил, которые продвигают идеи централизации власти и ограничения национального суверенитета.