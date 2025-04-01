Директор одной из бакинских школ уволена за оскорбление учителя

Директор средней школы №301 в Баку, Севда Сарыева, была уволена за ненадлежащее отношение к преподавательскому составу.

Как передает Day.Az, эту информацию распространило Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что в связи с нарушениями в её работе было принято решение расторгнуть трудовой договор с директором в соответствии с указом главы агентства.

"Наши главные приоритеты - создание здоровой рабочей атмосферы, повышение доверия граждан, а также обеспечение эффективности и прозрачности работы образовательных учреждений. В школах недопустимо появление любых негативных явлений", - подчеркнули в агентстве.

Стоит напомнить, что ранее педагоги школы №301 сообщали о серьезных нарушениях в управлении учебным заведением. Кроме того, в публичное пространство попала скандальная аудиозапись, на которой директор требовала деньги у учеников.