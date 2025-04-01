Геноцид, совершенный армянскими дашнаками в 1918 году - одна из самых больших трагедий в истории Азербайджана

Резня, организованная большевиками и армянскими вооруженными формированиями в марте-апреле 1918 года, является одним из самых трагических событий в истории Азербайджана.

Об этом Day.Az сказал политолог Азер Гараев.

Он отметил, что в марте 1918 года по указанию Степана Шаумяна армянские дашнакские вооруженные формирования осуществили массовые убийства азербайджанцев.

"С 30 марта по 2 апреля в Баку были убиты тысячи азербайджанцев, сожжены мечети и жилые дома. В ходе резни, осуществленной армянскими дашнаками в Шамахинском районе, было убито более 7 тысяч человек, в том числе женщины, дети и старики, полностью уничтожено 58 сел. Армянские боевики сжигали тела убитых ими азербайджанцев, пытаясь скрыть следы своих зверств. В Губинском районе армянские дашнаки убили тысячи азербайджанцев, разграбили села. Массовое захоронение в городе Губа сохранилось до наших дней. Армянские вооруженные отряды совершили массовые убийства азербайджанцев также в Карабахе, Зангезуре, Нахчыване и других регионах страны, были убиты тысячи мирных жителей, сожжены села, разрушены дома. Всего во время этого геноцида погибло более 20 тысяч азербайджанцев, тысячи получили ранения, более 115 сел и городов были полностью разрушены", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что в обеспечение сохранения памяти об этой трагедии в историческом сознании азербайджанского народа великий лидер Гейдар Алиев в 1998 году учредил дату 31 марта как "День геноцида азербайджанцев". "Государственные структуры Азербайджана и неправительственные организации продолжают проводить масштабную работу по обеспечению признания этого геноцида в мире и доведения информации о нем до мировой общественности. Ежегодно в годовщину геноцида организуются памятные мероприятия, чтится память шехидов. Азербайджанское государство также оказывает финансовую поддержку для проведения научных исследований, посвящённых геноциду 31 марта, снимаются документальные фильмы, организуются соответствующие выставки. Кроме того, 30 декабря 2009 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в городе Губа "Мемориального комплекса геноцида" с целью доведения до мировой общественности информации о территориальных притязаниях и политике агрессии армянских националистов против Азербайджана, их кровавых преступлениях, а также для увековечения памяти жертв геноцида. 18 сентября 2013 года состоялось открытие Мемориального комплекса геноцида в Губе", - сказал он.

А.Гараев с сожалением отметил, что международное сообщество безразлично относится к этой трагедии. "Хотя во всем мире были признаны многие геноциды, геноцид 31 марта до сих пор не получил должной международно-правовой оценки. В то время как муссируются ложные утверждения Армении о так называемом "геноциде армян", реальные геноциды, совершённые против азербайджанцев, остаются вне внимания. Эти двойные стандарты являются одной из основных проблем. Тем не менее азербайджанское государство продолжает и будет продолжать свою деятельность по доведению исторической правды до мировой общественности. Справедливый подход международных организаций и государств к этому вопросу крайне важен", - добавил политолог.