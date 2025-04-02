На Ближний Восток отправится еще одна авианосная группировка США

Пентагон перебрасывает в зону ответственности Центрального военного командования США (CENTCOM) авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson.

Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель министерства обороны США Шон Парнелл.

Он подчеркнул, что по распоряжению министра обороны авианосная ударная группа во главе с авианосцем Harry Truman останется в регионе, а после завершения учений в Индо-Тихоокеанском регионе туда же направится авианосец Carl Vinson. В западной части Тихого океана начал развертывание авианосец Nimitz.

Парнелл отметил, что Вашингтон и его союзники готовы ответить на любые попытки государств или негосударственных формирований дестабилизировать ситуацию.