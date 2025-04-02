В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о международной конференции, проведенной недавно в Баку.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

В последние годы шрамы, оставленные колониализмом, продолжают формировать политические, культурные и социальные ландшафты по всему миру. 29 марта Бакинская инициативная группа (БИГ) провела международную конференцию на тему "Колониализм: стирание религиозной и национальной идентичности", объединив лидеров движений за независимость, семьи политических заключенных и экспертов по деколонизации с территорий, долгое время находившихся под французским и голландским колониальным правлением. Эта встреча, проведенная в столице Азербайджана, была не просто академической дискуссией - она представляла собой пронзительное размышление о последствиях колониализма и продолжающейся борьбе за справедливость, самоопределение и сохранение культурной идентичности.

Конференция рассматривала разрушительное наследие колониализма, уделяя особое внимание к политике Франции, которая навязывала свой язык, обычаи и верования, подавляя при этом языки, обычаи и верования коренного населения. В таких колониях, как Гваделупа, Новая Каледония и Французская Полинезия, колониальные власти проводили политику, которая включала принудительное изменение имен, запреты на использование родных языков и преднамеренное уничтожение культурных традиций. Участники конференции, многие из которых являются потомками колонизированных народов, поделились историями о том, как их идентичности были изменены или стерты во имя имперского контроля. Их истории в значительной степени игнорировались в более широком мировом дискурсе, и эта конференция была направлена ​​на то, чтобы вывести эти истории на передний план.

Возможно, наиболее поразительными были личные свидетельства семей политических заключенных из Новой Каледонии и других территорий. Для многих из этих семей арест и заключение их близких были не результатом преступной деятельности, а политически мотивированными актами репрессий. Французское правительство, утверждали они, стремилось подавить их движения за самоопределение и независимость. Этот продолжающийся цикл тюремного заключения не является изолированным, а является частью более широкой модели, в которой колониальные власти продолжают использовать правовые и внесудебные методы для подавления оппозиции своему правлению. Само понятие суверенитета и свободы все еще борется на этих территориях, при этом французское правительство продолжает заставлять молчать тех, кто бросает вызов статусу-кво.

Одним из особенно острых аспектов конференции стал акцент на обращении с политическими заключенными. Эти люди, которых часто считают мучениками в их борьбе за национальное освобождение, служат символами сопротивления. Однако их заключение - часто в бесчеловечных условиях - поднимает важные вопросы о нарушениях прав человека в современную эпоху. Как отметил Аббас Аббасов, исполнительный директор Бакинской инициативной группы, необходимо оказать международное давление на французское правительство, чтобы обеспечить справедливое обращение и немедленное освобождение этих заключенных. Вопрос не только в индивидуальной свободе, но и в справедливости для целых народов, которые продолжают сталкиваться с дискриминацией, угнетением и насилием в своей борьбе за самоопределение.

Конференция также подчеркнула важность репараций и необходимость устранения долгосрочных последствий колониализма. Эти дискуссии касались не только исторических обид, но и реальных, конкретных действий по исправлению несправедливости прошлого. Слишком долго голоса тех, кто пострадал от колониализма - будь то экономическая эксплуатация, культурное уничтожение или политическое угнетение - игнорировались или заглушались. Репарации, как материальные, так и символические, необходимы для признания нанесенного вреда и начала процесса исцеления.

Одним из важных выводов конференции стала растущая роль Азербайджана в глобальном движении за деколонизацию. Несмотря на то, что Азербайджан является относительно молодой страной, он является ярым сторонником глобального самоопределения и деколонизации. Благодаря таким мероприятиям, как эта конференция, страна не только повышает осведомленность о продолжающейся борьбе, с которой сталкиваются колонизированные народы, но и активно участвует в посреднических усилиях между колониальными державами и их бывшими колониями, предлагая платформу для диалога и переговоров. Приверженность Бакинской инициативной группы поддержке политических заключенных и содействию обсуждениям вокруг деколонизации является похвальным шагом в правильном направлении.

По завершении конференции послание было ясным: колониализм, возможно, закончился на бумаге, но его последствия продолжают отражаться в жизни многих людей по всему миру. Борьба за признание, репарации и сохранение национальной и религиозной идентичности продолжается. Голоса, услышанные в Баку 29 марта, стали мощным напоминанием о том, что наследие колониализма не осталось в прошлом - это настоящая и живая реальность для миллионов людей, все еще борющихся за свою свободу. В этом контексте руководство Азербайджана в отстаивании деколонизации следует рассматривать как важный шаг на пути к исправлению исторических ошибок и обеспечению того, чтобы борьба за справедливость оставалась глобальным приоритетом.