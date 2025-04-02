Выросло число погибших при землетрясении в Бангкоке

Количество жертв землетрясения в Бангкоке достигло 22.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал Thai PBS.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда одного из них составила 8,2. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Бангкоке в результате подземных толчков обрушилось строящееся многоэтажное здание. Режим ЧС в Таиланде был снят только 1 апреля.

По данным телеканала, при обрушении здания Государственного аудиторского управления в районе Чатучак погибли 15 человек. За последние четыре дня их тела были извлечены из-под завалов. Еще 72 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

Накануне Bangkok Post сообщал, что в Таиланде проведут расследование в связи с разрушением здания.

Тридцатиэтажное строение, возведенное китайско-тайским консорциумом во главе с компаниями Italian-Thai Development и China Railway No.10 Engineering Group, рухнуло, несмотря на заявленную сейсмоустойчивость до 7,8 баллов. Стоимость объекта составляла $61,4 млн.