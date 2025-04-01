https://news.day.az/world/1741237.html США ввели новые санкции против Ирана Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства финансов США, американские власти ввели новые санкции против Ирана. Как передает Day.Az, под ограничениями оказались шесть компаний и два физических лица, зарегистрированных в Иране, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.
США ввели новые санкции против Ирана
Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства финансов США, американские власти ввели новые санкции против Ирана.
Как передает Day.Az, под ограничениями оказались шесть компаний и два физических лица, зарегистрированных в Иране, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.
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