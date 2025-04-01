США ввели новые санкции против Ирана

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства финансов США, американские власти ввели новые санкции против Ирана. 

Как передает Day.Az, под ограничениями оказались шесть компаний и два физических лица, зарегистрированных в Иране, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.