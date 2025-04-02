В село Сарыджалы Агдамского возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Сарыджалы Агдамского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Day.Az, переселяющееся в реконструированное село Сарыджалы Агдамского района - это семьи, временно обосновавшиеся в разных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе возвращается 28 семей - 110 человек.

Семьи выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, помимо переселенных туда бывших вынужденных переселенцев, всего проживает около 40 тысяч человек, которые работают над реализацией проектов, а также выполняют должностные обязанности в местных отделениях отдельных государственных органов, работают в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики, которые возобновили свою деятельность.