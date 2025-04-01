Генсек Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю праздника Новруз.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравительном письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От имени Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств примите поздравления по случаю праздника Новруз!

Этот древнейший праздник, символизирующий начало новой жизни, - неотъемлемая часть культурного наследия многих стран Содружества.

Народы, проживающие на пространстве СНГ, бережно хранят и чтут традиции Новруза, который воплощает в себе идеи добра, дружелюбия и гостеприимства.

В этот прекрасный день желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу, и дружественному народу Азербайджана счастья, благополучия, мира и успехов".