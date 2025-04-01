Генсек Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий поздравил Президента Ильхама Алиева
Генсек Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю праздника Новруз.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравительном письме говорится:
"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу!
От имени Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств примите поздравления по случаю праздника Новруз!
Этот древнейший праздник, символизирующий начало новой жизни, - неотъемлемая часть культурного наследия многих стран Содружества.
Народы, проживающие на пространстве СНГ, бережно хранят и чтут традиции Новруза, который воплощает в себе идеи добра, дружелюбия и гостеприимства.
В этот прекрасный день желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу, и дружественному народу Азербайджана счастья, благополучия, мира и успехов".
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