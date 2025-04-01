https://news.day.az/world/1741284.html Мовсес Акопян пойдет под суд В Армении возбуждено новое уголовное дело против бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Мовсеса Акопяна. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, генерал-полковник Мовсес Акопян обвиняется в служебной халатности за то, что 9 лет назад Армения закупила у России непригодную военную технику.
Мовсес Акопян пойдет под суд
В Армении возбуждено новое уголовное дело против бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Мовсеса Акопяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, генерал-полковник Мовсес Акопян обвиняется в служебной халатности за то, что 9 лет назад Армения закупила у России непригодную военную технику.
Отмечается, что обвинение также предъявлено бывшему начальнику Главного управления ракетных войск и артиллерии армии Армении генерал-майору Армену Арутюняну. Контракт был подписан Акопяном, в результате чего было приобретено оборудование на сумму более 4,3 миллиарда драмов.
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