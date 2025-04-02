Источник: Агентство международной информации Trend

Визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Баку проходит на фоне растущего политического и экономического сотрудничества между Азербайджаном и Германией.

Две страны на протяжении последних лет демонстрируют стремление к углублению взаимодействия в ключевых сферах - энергетике, транспорте, инвестициях и торговле.

К примеру, торговый оборот между Азербайджаном и Германией демонстрирует стабильный рост. В январе-феврале 2025 года объем торговых операций между двумя странами составил 485,4 миллиона долларов США, что на 315,1 миллиона долларов (в 2,8 раза) больше, чем за тот же период 2024 года. Сегодня Германия занимает пятое место среди крупнейших экономических партнеров Баку.

​Одним из главных направлений сотрудничества является энергетика - Германия, стремясь к диверсификации своих поставок энергоресурсов, проявляет все больший интерес к проектам, в которых Азербайджан играет ведущую роль.

В январе-феврале 2025 года экспорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Германию составил 500 тысяч тонн на сумму 276,5 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, это представляет собой значительный рост: в стоимостном выражении в 5,3 раза, а в количественном - в 6,1 раза. За этот период Германия заняла второе место среди стран, в которые Азербайджан экспортировал наибольший объем нефти.

Азербайджан уже сегодня является важным поставщиком природного газа в Европу в рамках Южного газового коридора. В то же время Баку активно инвестирует в расширение экспортных маршрутов и предлагает Германии перспективные возможности для сотрудничества в области "зеленой" энергетики, включая проекты по ветровой и солнечной генерации.

В ноябре 2024 года вице-канцлер Германии Роберт Хабек обсудил в Баку с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым вопросы экспорта газа и сотрудничества в сфере ВИЭ, включая использование ветрового потенциала Каспия и производство "зеленого" водорода. Ранее, в марте 2023 года, на Берлинской конференции "Диалог энергетического перехода" Шахбазов провел переговоры с более чем 20 немецкими компаниями, включая Siemens Energy, Uniper и Notus Energy, по вопросам передачи электроэнергии и развития водородных проектов.

Не менее важное направление - транспортная логистика. Азербайджан играет ключевую роль в развитии Среднего коридора - маршрута, соединяющего Китай и Европу через Центральную Азию и Кавказ. Германия, как крупнейшая экономика Европы, также проявляет интерес к интеграции своих логистических цепочек с этим маршрутом, что открывает дополнительные перспективы для углубления сотрудничества.

В последние годы Президент Азербайджана Ильхам Алиев активно продвигает внешнеполитический курс, направленный на расширение международных связей, включая тесное взаимодействие с Германией. В ходе одного из визитов в Берлин Президент Ильхам Алиев встретился с представителями 30 крупнейших немецких компаний, обсудив с ними перспективы инвестиций в Азербайджан. Этот факт говорит о том, что Германия осознает экономический потенциал Баку и видит в Азербайджане важного партнера в регионе.

Более того, Азербайджан зарекомендовал себя как ведущая сила Южного Кавказа, с которой вынуждены считаться не только страны региона, но и крупные игроки мировой политики. Вопросы энергетики, логистики и устойчивого развития делают Азербайджан незаменимым партнером для Европы.

Экономическая выгода от партнерства очевидна: Азербайджан обеспечивает Европу энергоресурсами, участвует в формировании новой транспортной архитектуры и открывает перед немецкими инвесторами перспективные возможности. В этом контексте развитие отношений с Азербайджаном является для Германии не просто желательным, а стратегически необходимым шагом.