Армянские интересы сданы в архив

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Иногда кажется, что некоторые деятели армянской диаспоры появляются в инфополе не потому, что есть что сказать, а потому что слишком долго о них никто не вспоминал. Глава Союза армян России Ара Абрамян как раз из таких: всплыл, огляделся, обиделся - и начал рассказывать, как всё вокруг несправедливо.

Абрамян недавно появился в Армении для участия в некоей конференции и привез с собой, по его словам, представителей 12 американских компаний. Почему американских, а не российских, и почему глава диаспоры называет их коллегами, не сообщается. Предполагается, что речь идет о представителях диаспоры, имеющих бизнес в США. Вероятно, владеющие бизнесами в России армяне не пожелали вкладываться в Армению, либо не решились, учитывая проблемы между Москвой и Ереваном.

В понедельник Ара Абрамян дал пресс-конференцию в Ереване и поведал о своей благотворительной деятельности, за которую его, мол, не любит Пашинян. Отвечая на вопросы, ему пришлось оправдываться за то, что ничего не делает, чтобы "освободить армянских пленных". В Армении, по-видимому, полагают, что глава Союза армян России большая шишка, имеющая влияние на российское руководство. Абрамян тоже хотел бы так считать, но что же тут поделать. Конечно, ему обидно. Вот почему в той же Франции местная диаспора диктует властям, как строить политику в отношении нашего региона, а в Москве к мнению армянства не прислушиваются? Ну что, что он может сделать для Рубика Варданяна? Все, что он мог, это обратиться к президенту Путину - и обратился, и не раз, так что Ара чист перед армянством. И не его вина, что никому его обращения не интересны.

Он обратился даже к конгрессменам и сенаторам США, взывая к их совести и памяти о шашлыках, съеденных в давние годы в Карабахе. Ара Абрамян так и сказал конгрессменам и сенаторам: вы же сами бывали в Карабахе, вы сами принимали здесь "наших президентов", так чего же ничего не делаете?

Под "нашими президентами" имеются в виду бывшие главы сепаратистов, находящиеся сейчас на скамье подсудимых в Баку. Все эти лица в свое время пышно принимались в различных столицах, лобби устраивало им встречи в парламентах, даже с попеременным успехом выводило на официальных лиц. Только непонятно, почему эти незаконные визиты и провокационные встречи должны были запомниться обслуживавшим интересы армянства парламентариям. Каждый получил свое - и пошел по своим делам. Да, все эти лица получали от армянства вознаграждения за свою нечистоплотность, и отработали гонорары, насколько смогли.

Абрамян взывает к нынешней главе Национальной разведки США Тулси Габбард, в 2017 году в составе делегации махровых лоббистов незаконно посетившей оккупированные территории Азербайджана. А с какой стати? Разве она чем-то обязана армянам, чтобы впрягаться в неблагодарное и грязное дело, коим является попытка вмешательства в судебный процесс в Азербайджане? Все, что она могла, Габбард уже для армянства сделала в качестве члена комиссии Конгресса по армянским делам. Достаточно того, что она, как утверждают медиа, продолжает поддерживать связи с армянскими организациями Штатов. В конце концов, она ведь не продавалась армянству в рабство и не клялась на томике Нжде, что будет вечно отрабатывать подарки и шашлыки, съеденные в Ханкенди.

Что же касается надежд на Москву, то, говоря об этом, Абрамян выглядел еще более грустным. Потому что надежд никаких. Москва закрыла для себя карабахскую тему окончательно и ввязываться в перепалку с Баку из-за кучки военных преступников не станет. Тут у Абрамяна еще меньше надежд помочь Варданяну, потому что армянское лобби в РФ не имеет влияния на власти.

На прошлой неделе стало известно, что незаконная кантора под названием "постоянное представительство "арцаха"" в российской столице была окончательно закрыта. После 44-дневной войны новости о закрытии "представительства" появлялись не раз, но всегда оказывались слухами. Однако в этот раз информация подтвердилась. Не удалось сохранить даже фиктивного "представителя" при посольстве Армении в РФ. Потому что эти провокации против Баку не нужны сегодня ни Еревану, ни Москве.