Ара Абрамян предложил ЮНЕСКО взятку

Автор: Лейла Таривердиева

Что-то слишком часто стал появляться на горизонте глава Союза армян России Ара Абрамян. Недавно он попытался "историческими" аргументами ответить на заявления официального Баку. Теперь Абрамян взялся за защиту несуществующего армянского наследия в Азербайджане и накатал обширное письмо гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле.

Как неудивительно, этот тип с 2003 года является Послом доброй воли ЮНЕСКО по диалогу цивилизаций. Каким образом мошенник и торговец "кровавыми" африканскими алмазами, при этом еще и махровый националист оказался послом по диалогу цивилизаций, очень интересный вопрос. Абрамян в принципе не имеет представления о таких вещах. Как и каждый армянский националист.

Чего же хочет Ара от ЮНЕСКО? Он хочет, чтобы подвергшиеся в годы оккупации фальсификациям албанские храмы были включены в список всемирного наследия как армянские, а некоторые получили и вселенский статус. И это, оказывается, не первое его подобное послание к Азуле. Он требовал от ЮНЕСКО "подключиться" во время 44-дневной войны. Мы помним, как задергалась организация, пытаясь реализовать требование главы САР. На сколько букв были посланы эти намерения, говорить не будем. Организации доходчиво объяснили, что поезд ушел еще в начале двухтысячных, когда она отказала в той же просьбе Баку. Если ЮНЕСКО не интересует уничтожение азербайджанского наследия, дорога в регион ей закрыта.

Не дождавшись отправки миссии, Ара джан выждал два года и снова написал в ЮНЕСКО. В организации снова встрепенулись и снова обратились к Азербайджану по поводу допуска миссии. Эта миссия также предусматривалась исключительно для мониторинга несуществующего армянского наследия, а посмотреть, что сотворили армяне на ранее оккупировавшихся ими землях, ЮНЕСКО не пожелала. Типа "это другое".

Ну, другое, так другое.

В ноябре прошлого года ЮНЕСКО не постеснялась снова обратиться к Баку с просьбой разрешить проехать в Карабахский регион и промониторить состояние "армянского наследия". В Баку сказали, что не против, но предложили экспертам организации проехать в Ханкенди через Агдам и вначале зафиксировать то, что сотворили армяне с этим городом, его памятниками, историческим и культурным наследием азербайджанского народа в период оккупации. ЮНЕСКО отказалась. Там заявили, что хотят попасть прямо в Ханкенди и оценить и задокументировать состояние армянских объектов. Само собой, миссия не была допущена. Так что напрасно Ара Абрамян мучил клавиатуру, выстукивая очередное послание. Напрасно демонстрировал свои жалкие познания в истории и международном праве и пытался доказать, что знает об истинных намерениях официального Баку даже лучше самого руководства Азербайджана.

Но нельзя не сказать, что в последнем послании Ара был оригинален - на этот раз он потребовал не организации миссии, а созыва всемирной конференции, которая соберет всех светил и обсудит, как можно защитить наследие Кавказской Албании от возвращения ему исторического облика. Сообразив, наконец, что никакая миссия, нацеленная на сохранение армянских фальсификаций, в Азербайджан допущена не будет, он решил устроить избиение Баку заочно. Собрать деятелей так называемого "христианского клуба" и различных экспертов, готовых на гонорарной основе подтвердить марсианское происхождение армян. И самое главное - глава армян России предложил ЮНЕСКО взятку. Он заявил, что готов профинансировать все это безобразие в расчете, что от такого предложения организация отказаться не сможет.

Так-так, это уже интересно. Некое частное лицо с подмоченной репутацией предлагает ЮНЕСКО деньги за проведение сомнительного мероприятия под эгидой этой всемирной организации. Денег у Абрамяна много, заработаны они нечистоплотными путями, но они есть. Глава Союза армян РФ не только распространяет антиазербайджанские нарративы, но также готов вложиться в провокацию против Азербайджана, а говоря еще точнее - в подрывную деятельность против союзника и партнера России. И тут российской стороне самое время сделать удивленные глаза и возмущенные брови. Союз армян России всегда вел не отвечающую интересам РФ деятельность и разжигал межнациональную рознь внутри страны. Теперь его глава вообще собрался финансировать международное мероприятие провокационного характера. Пусть оно пройдет не в России, но осуществлена провокация будет на деньги российского бизнесмена. Правоохранительным органам России неплохо было бы заняться происхождением доходов спекулянта "кровавыми" африканскими алмазами.

Кстати, Россия лучше других знает, какова ситуация с мнимым "армянским наследием" на освобожденных землях, потому что там находятся ее миротворцы - живые свидетели происходящего.

Если ЮНЕСКО не устоит перед соблазном и примет грязные деньги от российского армянина, такая конференция пройдет в Армении или Франции. Неважно, что это будет фактически частная вечеринка, главное - показать, что вопрос вынесен на всемирный уровень и где-то там на стенке намалеван логотип ЮНЕСКО. Однако Ара потратится напрасно, потому что практического значения эти усилия иметь не будут.

А будет следующее. Все церкви, памятники и прочие объекты, построенные в период оккупации или связанные с ней, будут сноситься. Никакие новоделы, провозглашенные "наследием", сохранены не будут. Далее - всем историческим храмам времен Кавказской Албании будет возвращен их первоначальный облик. Если в период между уничтожением Албанской церкви (19-й век) и Первой карабахской войной на этих территориях действительно было построено что-то реально армянское, а не присвоенное и сфальсифицированное, этот вопрос будет решаться отдельно.

И еще - желающим увидеть "армянское наследие" своими глазами, вначале придется во всех подробностях ознакомиться с последствиями армянского вандализма. Только в этом случае их желание исполнится. Но не исключено, что после увиденного у них отпадет охота защищать присвоенные армянами церкви и хачкары, вытесанные в мастерской дядюшки Вартана.