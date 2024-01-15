Ара Абрамян поехал покупать для армян президента США

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Вот об этом как раз говорят - с цепи сорвался. Глава Союза армян России Ара Абрамян явил нам в этот понедельник яркий пример того, как это бывает, когда срываются с цепи. Это существо, возглавляющее российское армянство, решило ответить на заявления азербайджанского лидера в последнем интервью. Ждал Ара, ждал, когда это сделает Никол Пашинян, и решил сам ответить за "поруганную" честь всея армянства. А заодно в угоду Москве потоптать неугодного ей армянского премьера. Вообще, Еревану стоило бы возмутиться, потому что налицо откровенное вмешательство во внутренние дела Армении, сопровождающееся призывом к свержению действующей власти или, на худой конец, перевыборам.

Опустим тот псевдоисторический бред, который несет главный армянин России. В последние годы он пытается строить из себя знатока истории, но в алмазах он явно разбирается лучше. Точнее, в спекуляции алмазами и мошеннических схемах. Пронырливый представитель "многострадальных" заработал миллиарды на якутских алмазах, а затем дотянулся и до алмазов африканских. Известно о его связях с торговцами "кровавыми" алмазами в Африке. Деньги , как говорится, не пахнут. Еще одной статьей доходов мошенника является присвоение имущества российских армян. Несколько лет назад Абрамяна открыто обвинили в этом, но с него как с гуся вода. Он продолжает оставаться главой САР и вести разрушительную деятельность внутри России.

Аре очень не понравилось сказанное Президентом Азербайджана, он увидел в этом угрозу новой войны и катастрофу для суверенитета Армении. Сказанное - полная чушь, озвученная в истеричных тонах. Возможно, в момент комментирования Абрамян бегал по комнате, вращая глазами. В иной атмосфере подобный бред не мог бы родиться на свет.

Активный наезд на Пашиняна наводит на мысль, что у армянского премьера появился новый "конкурент". До этого на его кресло метил Рубик Варданян, но он уже выведен из премьерской гонки. Теперь его место, похоже, решил занять другой российский миллиардер. Ара, в отличие от Рубика, идет к цели другим путем. На днях он был замечен в компании с одиозным кандидатом в президенты США Бобби Кекннеди-младшим, тем самым, который обещал армянам азербайджанский Карабах. Думается, после того, как он появился на фото рядом с Бобби, причина столь активной армянизации этого американского политика становится ясна. Алмазы, чтоб их... Абрамян поехал в Лос-Анджелес на встречу Кеннеди-младшего с армянством не ради спортивного интереса. Он туда, несомненно, поехал с конкретными "деловыми" предложениями. Благо, у России богатые недра, а у российского севера особенно.

Если бы Абрамян мог, он купил бы Бобби президентский пост. Тогда его, Ары, обещание, что армяне "обязательно вернутся к своим церквям и очагам", в Карабах то бишь, перестало бы быть похожим на пустопорожнюю болтовню.

Абрамян полюбил эпистолярный жанр после Второй карабахской войны. Помнится его письмо в Баку, в котором заявил, что "нужно уметь не только проигрывать, но и побеждать". То послание тоже было пропитано истерикой и бешенством. Возможно, прежде, чем это родилось на свет, он разбомбил ни одну клавиатуру. Тогда он тоже угрожал по-всякому Азербайджану, грозил новой войной, в которой Баку, дескать, потерпит поражение, и так далее. Ныне Ара заделался еще и историком, углубляясь в историю нашего региона и первородство армянства на нашей земле.

Что же, пожелаем армянскому народу, чтобы настал тот день, когда он перестанет кормить и прославлять мерзавцев, делегировать им должности и свои права. Пока же Армению ждут трудные времена, облегчить которые не помогут и "кровавые" африканские алмазы.