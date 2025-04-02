https://news.day.az/society/1741323.html Обнародовано число скончавшихся от отравления в марте В марте от отравлений погибло 5 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Клиническом медицинском центре. За месяц в токсикологическое отделение поступило 104 пациента с диагнозом отравления. К сожалению, несмотря на усилия медиков, зафиксировано 5 смертей (4 мужчины и 1 женщина).
Обнародовано число скончавшихся от отравления в марте
В марте от отравлений погибло 5 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Клиническом медицинском центре.
За месяц в токсикологическое отделение поступило 104 пациента с диагнозом отравления.
К сожалению, несмотря на усилия медиков, зафиксировано 5 смертей (4 мужчины и 1 женщина). Причинами трагедий стали отравление уксусной кислотой, аллергическая реакция, угарный газ и алкогольное отравление.
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