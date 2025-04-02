Обнародовано число скончавшихся от отравления в марте

В марте от отравлений погибло 5 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Клиническом медицинском центре.

За месяц в токсикологическое отделение поступило 104 пациента с диагнозом отравления.

К сожалению, несмотря на усилия медиков, зафиксировано 5 смертей (4 мужчины и 1 женщина). Причинами трагедий стали отравление уксусной кислотой, аллергическая реакция, угарный газ и алкогольное отравление.