https://news.day.az/world/1741241.html Бразилию затопило - ВИДЕО Наводнение в крупнейшем по численности населения городе Южного полушария бразильском Сан-Пауло. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем видео:
Бразилию затопило - ВИДЕО
Наводнение в крупнейшем по численности населения городе Южного полушария бразильском Сан-Пауло.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем видео:
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