Триумфальное возвращение Huawei на рынок смартфонов

Китайский технологический гигант Huawei объявил в понедельник о резком увеличении выручки в 2024 году, чему способствовал значительный рост продаж смартфонов и восстановление потребительского сектора, а также успехи в телекоммуникационном бизнесе. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно опубликованному годовому отчету, выручка Huawei в 2024 году достигла 862,1 млрд юаней ($118,2 млрд), что на 22,4% больше, чем годом ранее. Это второй по величине показатель выручки компании за всю историю, уступающий лишь рекордному 2020 году (891,4 млрд юаней).

При этом чистая прибыль снизилась на 28% до 62,6 млрд юаней. Huawei объясняет это увеличением инвестиций в развитие. Рост выручки произошел на фоне продолжающихся усилий компании по адаптации к санкциям США, ограничивающим доступ к ключевым технологиям, таким как полупроводники.

Huawei активно инвестирует в исследования и разработки, направив на эти цели 179,7 млрд юаней, что составляет 20,8% от выручки. В 2023 году эта цифра составляла 164,7 млрд юаней. Компания диверсифицирует свой бизнес, развивая направления, включая центры обработки данных для искусственного интеллекта, облачные вычисления и автомобильные технологии.

Основными драйверами роста выручки в 2024 году стали два крупнейших подразделения Huawei: ICT-инфраструктура и потребительский бизнес, на которые в совокупности приходится около 82% от общего дохода компании.

Выручка подразделения ICT-инфраструктуры, включающего телекоммуникационное оборудование, выросла на 4,9% в годовом исчислении до 369,9 млрд юаней. Это крупнейшее подразделение Huawei по объему выручки. Компания отметила, что масштабное развертывание сетей 5G нового поколения способствовало росту. 2024 год также стал первым годом коммерческого внедрения сетей нового поколения 5.5G или 5G Advanced, что также стимулировало продажи.

Однако, главным катализатором роста стала активизация потребительского бизнеса. Выручка этого подразделения достигла 339 млрд юаней, продемонстрировав впечатляющий рост на 38,3% по сравнению с предыдущим годом. Особый вклад внесло восстановление продаж смартфонов. Ранее, из-за санкций США, смартфонный бизнес Huawei, когда-то лидировавший в мире, понес значительные потери из-за ограничений на поставку ключевых чипов и программного обеспечения Google.

Переломным моментом стал технологический прорыв в Китае в конце 2023 года в области полупроводников. Это позволило Huawei перегруппироваться и выпустить новые высококлассные смартфоны, которые пользуются высоким спросом на внутреннем рынке.

По данным Canalys, в 2024 году поставки смартфонов Huawei в Китае подскочили на 37% в годовом исчислении, а доля рынка выросла до 16% с 12% в 2023 году. Этот рост произошел за счет Apple, которая, напротив, столкнулась со снижением доли рынка и падением поставок.