Мьянму снова трясет

Новое мощное землетрясение произошло рядом с городом Мандалай в Мьянме.

Как передает Day.Az, об этом сообщают специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 1 апреля, в 11:01 по местному времени (14:01 мск). Магнитуда землетрясения достигала 5.

Эпицентр находился в 16 километрах к юго-западу от города Мандалай - там проживают более 1,2 миллиона человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. Данных о пострадавших и инфраструктурных разрушениях пока нет.