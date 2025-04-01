https://news.day.az/world/1741156.html Мьянму снова трясет Новое мощное землетрясение произошло рядом с городом Мандалай в Мьянме. Как передает Day.Az, об этом сообщают специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Подземные толчки зафиксировали во вторник, 1 апреля, в 11:01 по местному времени (14:01 мск). Магнитуда землетрясения достигала 5.
Мьянму снова трясет
Новое мощное землетрясение произошло рядом с городом Мандалай в Мьянме.
Как передает Day.Az, об этом сообщают специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки зафиксировали во вторник, 1 апреля, в 11:01 по местному времени (14:01 мск). Магнитуда землетрясения достигала 5.
Эпицентр находился в 16 километрах к юго-западу от города Мандалай - там проживают более 1,2 миллиона человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. Данных о пострадавших и инфраструктурных разрушениях пока нет.
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