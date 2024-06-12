Худавенг больше не будет "Дадиванком". И вот почему

Автор: Лейла Таривердиева

Неделю назад мы писали об истерике, которую вызвало в армянских научных (или, скорее, околонаучных) кругах проведение в Варшаве выставки, посвященной мутикультурализму и толерантности в Азербайджане. Экспозиция рассказывала о христианских храмах, историческом албанском наследии и тому подобном. Факт, что в самом центре столицы страны-члена Евросоюза, да еще с крупной армянской диаспорой, состоялось такое мероприятие, сильно возбудил наших соседей.

На днях они нашли очередной повод для "исторических" переживаний. Издающийся во Франции армянский журнал Nouvelles d'Arménie обрушился на агентство арт-путешествий The Colors of Azerbaijan, разместившее в Facebook пост о расположенном в Кяльбаджаре древнем албанском монастыре Худавенг. Как известно, многие годы армяне называли этот храм "Дадиванком", утверждали его армянское происхождение, а через него и армянское происхождение всего района и региона вообще.

В комментариях к посту истерика - пользователи-армяне и сочувствующие наперебой возмущаются и пытаются опровергать на всех языках. Но это естественное явление - армянству еще предстоит привыкнуть к мысли, что эпоха фальсификаций подошла к концу. Они сейчас находятся на этапе отрицания, а принятие придет потом. А, может, и не придет. Но истерики все равно ничего не изменят.

Истерики будут еще долго продолжаться, и мы не стали бы обращать внимания на очередную смешную попытку отрицать реальность, если бы в статье не появилось хорошо знакомое нам имя - Гамлет Петросян. Ба, да это же тот самый черный копатель, который вел незаконные раскопки на территории Агдамского района и умудрился даже обнаружить в Шахбулаге бог знает какой уже по счету "тигранакерт". Думается, французско-армянское издание выбрало в качестве "тяжелой артиллерии" мнение Петросяна, учитывая его большой, просто безграничный авторитет в делах фальсификаций.

Петросян пишет о каком-то "уродовании наследия" и прочей чепухе, требует от нас уважать международное право и призывает армян "представлять определенную силу" и "стать хозяевами своей культуры". А заканчивается крик души очень симптоматично. У армян, пишет он, есть только их культура, и они распространяют ее по всему миру. Он ошибается - у армян нет даже своей культуры, потому что то, что есть, на самом деле никогда им не принадлежало. Нет, конечно, своя культура у армянского народа, несомненно, не может отсутствовать, она была, но ее настолько затерли приписанными армянству достижениями других народов, что истина потерялась под всем этим. Лучше бы господин Петросян занялся поисками собственно армянского наследия, а не тратил всю свою неуемную энергию на фальсификации чужой истории.

Бог с ним, с Nouvelles d'Arménie и с примитивностью армянской пропаганды. Все это мелочи по сравнению с "могучей" фигурой археолога, историка и антрополога Гамлета Петросяна. Когда мы называем его черным копателем, это не просто фигура речи. Он фактически преступник, вор. Самый настоящий. Как и другие армянские археологи, пытавшиеся выкопать на территориях Азербайджана "великую Армению". Он апеллирует к международному праву, хотя сам нарушал его в течение многих лет, ведя незаконные раскопки на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Как и другой его коллега - Левон Епископян, искавший в Азыхской пещере след армянского ДНК. Это не юмор, хотя звучит, конечно, идиотски. Епископян действительно заявлял, что обнаруженный в результате археологической деятельности в Азыхской пещере след ДНК, насчитывающий предположительно 7000 лет, соответствует... современной армянской генетике.

Как Петросян собирается учить нас международному праву, если сам ничего о нем не знает? Да будет ему известно, что ведение каким-то государством археологических раскопок на оккупированных им территориях другого государства, присвоение и хищение артефактов является преступлением и запрещены Конвенцией ЮНЕСКО "О защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов" от 1954 года, ее же Конвенцией "О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности" от 1970 года, а также Гаагской конвенцией и ее дополнительными протоколами. Причем, Первый протокол к Гаагской конвенции, мало того что запрещает вывоз движимых ценностей с оккупированной территории, но и требует их возврата на исходную территорию по завершении военных действий. Государства-участники, обязанные предотвращать вывоз такого имущества, могут быть обязаны выплатить возмещение государствам, имущество которых было вывезено во время военных действий.

Хотя, пардон, у Гамлета Петросяна есть смягчающие обстоятельства - он ведь считает, что вывез из Агдама не азербайджанские, а армянские артефакты. А значит, он как бы ни в чем не виноват. Но от того, как себя ощущает армянский археолог, вором он быть не перестает. Он выкрал огромное количество археологических материалов и артефактов, обнаруженных его экспедицией черных копателей во время раскопок в Шахбулаге. Если преступники, грабившие Азых, не успели все вывезти в Армению, у Петросяна было достаточно времени все упаковать, погрузить на транспорт и перевезти в Ереван. Этот процесс он с гордостью запечатлел на фото и разместил в соцсетях. Вернувшись в Армению, этот профессор ЕГУ принялся бегать по международным конференциям и семинарам, где выступал на соответствующие темы. Его ждало немало разочарований. Так, два года назад в его же собственной стране ему запретили проводить исследования на тему "арцахской культуры"! Это был удар.

Сегодня все, что творили армянские преступники от науки, ушло в историю. В реальную историю. Все послевоенные годы армянская сторона и ее почитатели кричат на разные голоса о "разрушении армянского наследия", пытаясь предотвратить возвращение исторического облика албанским храмам, тому же Худавенгу. То, что албано-удинская община впервые за последние двести лет получила возможность свободно посещать свои храмы и проводить молебны в церквях, построенных их предками, доводит Эчмиадзин и фальсификаторов до белого каления. Они понимают, что им больше не представится возможность писать историю региона по своему усмотрению, а то, что уже написано ранее, не будет теперь иметь силы. И особенно печалит петросянов и прочих то, что их голоса в мире слышат, но не слушают. Петросян догадывается, что Худавенг больше никогда не будет "Дадиванком", и ни он, ни кто-либо другой ничего с этим поделать не сможет.

К сожалению, вернуть украденное армянами нам вряд ли удастся. Многое за годы оккупации было продано с аукционов, многое присвоено или потеряно. И международные организации не станут требовать от Армении соблюдения положений конвенций, к которым присоединилась и она. Мы это знаем. Не мы первые, не мы последние. Крупнейшие музеи мира полны экспонатами, незаконно вывезенными с чужих территорий. Но экспонаты, принадлежащие народам Азии или Африки, экспонируемые в музеях Франции и Великобритании, не указываются как образцы наследия французского или английского народов. А то, что украдено оккупантами из Азербайджана, сегодня выставляется в Армении и в мире как образцы "армянского наследия". В этом большая разница между армянским национализмом и цивилизованным миром.